Креативное BTL агентство полного цикла

«МЫ» - рекламное агентство BTL в Москве

В условиях постоянно ужесточающейся конкуренции поставщикам приходится бороться за внимание каждого клиента. И с этой целью применяются различные инструменты маркетинга. К числу наиболее эффективных из них относится БТЛ-реклама. Она представляет собой комплекс мероприятий, направленных на:

• Популяризацию бренда.

• Информирование покупателей о товарах, их преимуществах.

• Продвижение продукции, увеличение ее продаж и др.

В отличие от наружной или онлайн-рекламы, БТЛ-маркетинг проводится с участием квалифицированного промо-персонала. А потому он является очень эффективным, ведь ни один баннер или анимированный ролик не способны наладить взаимодействие с потенциальным клиентом так, как это делает специально обученный промоутер.

Рекламная акция – ответственное мероприятие, при подготовке и проведении которого необходимо решить несколько важных задач: разработать правильную концепцию, изготовить POSm, проинструктировать сотрудников и т.д. Чтобы выставка, презентация, дегустация прошли на высшем уровне, их организацию следует доверить профессиональному БТЛ-агентству.