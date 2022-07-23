Информация для соискателей: в настоящее время в нашем агентстве нет открытых вакансий.
Организация акций
и промо-мероприятий
в Москве и по РФ
+7 (499) 653-72-61
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Креативное BTL агентство полного цикла

Привлечем клиентов в ваш бизнес с помощью промо-мероприятий и акций
работаем с 2008 года
более 2 000 сотрудников в базе
реализовали более 2500 акций
У нас ответственные и коммуникабельные промоутеры с четкой дикцией и приятной внешностью
Организуем мероприятие “под ключ”: подбор промоутеров, подготовка промо-материалов, контроль, отчетность
Быстрый запуск акции -
уложимся в обозначенные сроки.
Оставьте заявку и получите точный расчет
стоимости вашей акции Рассчитать стоимость
Возьмем на себя все заботы: от подбора промоутера до подготовки промо-материалов
Опытные и надежные промоутеры

В нашем штате - опытные и надежные промоутеры. Их отличает:

  • - приятная внешность;
  • - грамотная и четкая речь;
  • - ответственность;
  • - активность.
Разработаем дизайн и напечатаем листовки

Разработаем понятный и эффективный дизайн листовок, напечатаем тираж и доставим к месту раздачи.

Изготовим форму для промоутеров с вашим логотипом. Оформим место раздачи листовок

Продумаем механику вашей акции

Напишем сценарий рекламного мероприятия, напишем промо-текст для промоутера, предоставим в аренду громкоговоритель.

Для максимальной эффективности раздача листовок часто сопровождается речёвкой из громкоговорителя.

 

Согласуем проведение акции
Согласуем место проведения вашей акции с руководителями ТЦ, парка или администрацией города

Фото и видео отчеты с мероприятий

Чтобы заказчик был уверен, что акция проведена в строгом соответствии с требованиями, мы присылаем ему фото и видео-отчеты с места проведения. 

Работаем по договору
В обязательном порядке заключаем договор, в котором прописан весь перечень услуг и итоговая стоимость нашей работы.

Можем помочь в реализации проектов по всей территории РФ, а так же в соседних странах
Казахстан
Беларусь
Узбекистан
1 клиент - 4 страны!
  • - Комплексные промо-акции
  • - Услуги промоутеров
  • - Распространение листовок
  • - Организация дегустаций
  • - Организация мероприятий
  • - Спреинг, семплинг
Наша компания работает согласно международным стандартам. Мы можем Вам помочь оптимизировать бюджет на рекламу, при этом объем продаж будет расти.
Внедрение инновационных технологий в Ваши проекты, предоставление максимально эффективного сервиса с коммуникацией 24/7. Экспертиза 4 страны - Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан.
Богатый опыт, накопленный за годы работы, позволяет нашему Агентству всегда быть на шаг впереди конкурентов
За 12 лет нашей деятельности мы приобрели огромный опыт по оптимизации расходов и можем предложить нашим клиентам качественный и честный сервис по доступным ценам.
Заполните форму, мы свяжемся с вами, обсудим вашу
рекламную акцию и рассчитаем стоимость
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Посмотрите наши ориентировочные пакеты цен
Окончательная стоимость формируется после составления сметы
и зависит от ваших пожеланий
Вид услуги
Кол-во человек
Кол-во часов
Стоимость в час
Промо-персонал
1
3
от 450 руб./час
Промоутер с громкоговорителем
1
3
от 400 руб./час
Промоутер в ростовой кукле
1
3
от 500 руб./час
Промоутер расклейщик
1
3
от 300 руб./час
Промоутер в тц
1
3
от 400 руб./час
Промоутер с медкнижкой
1
3
от 410 руб./час
Промоутер аниматор
1
3
от 360 руб./час
Узнать подробнее
Оказываем весь комплекс рекламных услуг:
Промо-персонал С громкоговорителем Промоутер на выставку Промоутер в ТЦ Девушки-промоутеры Услуги хелперов Массовка Промоутер расклейщик Хостес на мероприятие Промоутер аниматор В ростовой кукле Промоутер с лайтбоксом
С 2008 года провели более 2500 успешных акций и промо-мероприятий
Наши акции позволяют в 2 раза увеличить количество клиентов
Организация детского праздника для продвижения бренда мороженого

Силами агентства  была организована зона с выдачей призов, раздача воздушных шаров деткам, работа промоутеров в ростовых куклах для развлечения гостей парка.

Увеличилась узнаваемость бренда. Было вручено более 400х сот подарков

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Дегустация зефира "Фабрика" Петербургский КондитерЪ"

Проведена дегустация широкой линейки продукции в сети магазинов Азбука Вкуса. Девушка-дегустатор рассказывала об ассортименте компании Фабрики" Петербургский КондитерЪ" и предлагала желающим попробовать продукцию производителя.

Проинформировали потребителей о линейке зефира  Фабрики" Петербургский КондитерЪ", а также их торговой стоимости.
Увеличили количество лояльных потребителей продукции.

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Делимобиль: раздача листовок на велогонке

Работа девушек промоутеров на велогонке "LaStrada" от Лиги Героев по центральным улицам Москвы. Знакомство участников и гостей велогонки с услугами Делимобиля, консультирование и помощь в регистрации в приложении новых клиентов.

Было проинформировано более 1000 потенциальных клиентов. Увеличение кол-ва регистраций в приложении на 5%

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«Всё Смарт» — открытие сети магазинов товаров для умного дома

— Открытие магазинов с привлечением 2 промоутеров, аниматора и супервайзера.
— Силами агентства организована работа промоутеров, которые раздавали листовки с анонсом открытия и акции «Лампочка в подарок при покупке».
— Было организовано интерактивное промо с роботом собакой. Аниматор взаимодействовал с покупателями через команды, которая выполняла собака- «лежать», «сидеть», «кувырок». С помощью интерактива приглашали гостей посетить открывшийся магазин.

— Увеличилась узнаваемость бренда.
— Было привлечено в магазин более 1000 покупателей.
— Было проинформировано об открытии магазина и акции более 5000 потенциальных покупателей.

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«МЫ» - рекламное агентство BTL в Москве

В условиях постоянно ужесточающейся конкуренции поставщикам приходится бороться за внимание каждого клиента. И с этой целью применяются различные инструменты маркетинга. К числу наиболее эффективных из них относится БТЛ-реклама. Она представляет собой комплекс мероприятий, направленных на:

• Популяризацию бренда.
• Информирование покупателей о товарах, их преимуществах.
• Продвижение продукции, увеличение ее продаж и др.
В отличие от наружной или онлайн-рекламы, БТЛ-маркетинг проводится с участием квалифицированного промо-персонала. А потому он является очень эффективным, ведь ни один баннер или анимированный ролик не способны наладить взаимодействие с потенциальным клиентом так, как это делает специально обученный промоутер.

Рекламная акция – ответственное мероприятие, при подготовке и проведении которого необходимо решить несколько важных задач: разработать правильную концепцию, изготовить POSm, проинструктировать сотрудников и т.д. Чтобы выставка, презентация, дегустация прошли на высшем уровне, их организацию следует доверить профессиональному БТЛ-агентству.

Главный показатель эффективности нашей работы — благодарные отзывы заказчиков
Чернова Е.А
коммерческий директор
Надежный партнер, внимательно относящийся к требованиям заказчика

Компания показала себя как надежный партнер, внимательно относящийся к требованиям заказчика, обеспечивающим непрерывный и качественный мерчандайзинг продукции заказчика, вовремя предоставляющий все отчеты и проделанной работе и все необходимые для работы документы.

Курбанова Д.С.
Ведущий специалист
Рекомендуем РА МЫ как надежного и профессионального партнера

За период сотрудничества РА Мы зрекомендовало себя как компания, предоставляющая качественные услуги с креативным подходом и в назначенный срок.

Попов А.Г.
коммерческий директор
Работа промоутеров была организованна на высоком профессиональном уровне

Ярмарки, сопровождались раздачей листовок в торговом центре и раскладкой листовок в почтовые ящики жителей района. Работа промоутеров при каждом обращении была организована на высоком профессиональном уровне. Персонал предоставлялся подобранный, с опытом работы и ответственным подходом к выполнению задания.

Ченцова И.С.
Бренд менеджер
Заинтересованы в достижении целей клиента, способны находить креативные решения

За время взаимодействия с компанией МЫ, сотрудники показали себя лояльными партнерами, заинтересованными в достижении целей клиента, способными находить креативные решения для выхода из сложных ситуаций.

Компания МЫ показала свою способность с полной ответственностью подходить к решению поставленных задач, выполнять работы качественно и в срок. Отличительной чертой является высокий профессионализм, организованность компании и командный дух.

Щетинина Н.А.
Генеральный директор
Надежный и стабильный деловой партнер

Отличительной чертой работы компании является высокий профессионализм. Организованность сотрудников компании и сильный командный дух. Благодарим за сотрудничество и надеемся на укрепление партнерских отношений. Рекомендуем вас, как надежного и стабильного делового партнера.

Пpипyтин E.В.
Руководитель отдела мерчандайзинга
Работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки

За время сотрудничества РА “МЫ”  подтвердило свой высокий профессиональный статус, компетентность и активность в решении поставленных задач, по всей России. Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством. Сотрудники компании грамотно справляются со своими обязанностями.

Изымбаев С.М.
Бизнес-аналитик по продажам
Обслуживание торговых точек мерчендайзерами проводится на высоком уровне, обеспечивая рост продаж

За время работы компания показала себя как надежный партнер, внимательно относящийся к требованиям Заказчика, обеспечивающий непрерывный и качественный мерчендайзинг продукции Заказчика, вовремя предоставляющий все отчеты о проделанной работе и все необходимые для работы документы. Обслуживание торговых точек мерчендайзерами проводится на высоком уровне, обеспечивая рост продаж продукции заказчика.

Полухина Н.Г.
Руководитель маркетингового отдела
Хотим отметить высокий уровень подготовки промоутеров, их организованность и качественную работу

За период сотрудничества компания зарекомендовала себя в качестве надежных, заинтересованных в достижении целей клиента. профессиональных исполнителей в сфере оказания BTL-услуг и вовремя предоставляющий все отчеты о проделанной работе. Хотим отметить высокии уровень подготовки промоутеров, их организованность и качественную работу.

Евдоков В.И.
Генеральный директор
Надежный партнер, внимательно относящийся к требованиям заказчика

За время работы компания показала себя как надежный партнер, внимательно относящийся к требованиям Заказчика, обеспечивающим непрерывный и качественный мерчендайзинг продукции Заказчика, вовремя предоставляющий все отчеты о проделанной работе и все необходимые для работы документы.

Гасс Д.В.
Региональный директор
За время работы количество обслуживаемых точек увеличилось

Обслуживание торговых точек мерчендайзерами проводится на высоком уровне, обеспечивая рост продаж продукции Заказчика. За время работы количество обслуживаемых точек увеличилось с 10 до 26.

Маслова Е.С.
Генеральный директор
Высокий профессионализм, организованность сотрудников компании

За весь период взаимодействия его сотрудники показали себя крайне лояльными партнерами, заинтересованным в достижении целеи клиента, способным находить технические и креативные решения для выхода из сложных ситуаций. Компания показала свою способность с полной ответственностью подходить к поставленным задачам, выполнять работы качественно и в срок. Отличительной чертой работы компании является высокий профессионализм, организованность сотрудников компании и сильный командный дух.

Чумак С.Т.
Директор
Менеджмент компании всегда вникает в задачи и предлагает их оптимальное решение

За период сотрудничества компания зарекомендовала себя в качестве надежного и профессионального партнера в сфере оказания услуг аудита торговых полок. Менеджмент компании всегда вникает в задачи и предлагает их оптимальное решение. Хотим отметить высокий уровень подготовки полевого персонала при запуске проекта, своевременный контроль качества и обратную связь.

Эффективная реализация вашей промо-акции за 6 этапов
Созвон, обсуждение
деталей акции,
встреча
Подготовка
коммерческого,
составление точной
сметы
Согласование и
подписание
договора
Внесение оплаты за
работу
Подготовительные
работы: дизайн,
печать, инструкции
промоутерам
Запуск вашей
промо-акции,
контроль и
отчетность
Заполните форму, мы свяжемся с вами, обсудим вашу
рекламную акцию и рассчитаем стоимость
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Остались вопросы?
Задайте их нам любым
удобным способом
или оставьте заявку
+7 (499) 653-72-61
Введите ваши данные и мы свяжемся с вами для
обсуждения деталей
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Мы свяжемся с вами, уточним детали вашего мероприятия и рассчитаем стоимость

Параметры выбора рекламной компании в Москве

Услуги продвижения товаров и популяризации торговых марок с каждым годом становятся все более востребованными. А потому BTL-agency в крупных городах России можно найти не один десяток. Благодаря пиару такие организации позиционируют себя экспертами в области маркетинга. Но на деле амбициозные слоганы и сфабрикованные результаты в портфолио часто далеки от истины.

Если вы хотите наладить сотрудничество со специализированным промоутерским агентством в Москве, то приняли верное решение, обратившись к нам.

Компания BTL «МЫ» - это:

• Богатый опыт работы. За долгие годы плодотворного труда мы опробовали сотни маркетинговых подходов и стратегий, собрав арсенал рекламных инструментов, которые действительно работают и дают конкретный результат.
• Комплекс услуг. Предоставляем сервис от «А» до «Я»: разрабатываем концепцию мероприятия, подготавливаем POSm, подбираем, инструктируем промо-персонал, организуем рекламную акцию и контролируем процесс ее проведения на всех этапах.
• Большая база промоутеров в агентстве промоутеров в Москве. Мы самостоятельно обучаем сотрудников, постоянно повышаем их квалификацию. Для проведения БТЛ-мероприятия подбираем проверенных консультантов, аниматоров, помощников, которые ответственно и добросовестно выполняют свои обязанности.
• Персональный подход. Ваша рекламная акция – уникальное событие. Поэтому шаблонный маркетинг – неуместен. В агентстве «МЫ» вы получаете комплекс услуг, адаптированный именно под ваш проект: с учетом конкретных целей мероприятия, специфики продукции, особенностей компании и других важных параметров.
• Доступные цены в БТЛ-агентстве в Москве. Предоставляем рекламные услуги поистине высокого качества и по среднерыночной стоимости. Вы узнаете точную цену сервиса из подробной сметы еще до подписания договора, что позволяет вам четко планировать маркетинговый бюджет.
Поиск event-агентства BTL – наиболее ответственный шаг при подготовке промо-мероприятия. От выбора компании во многом зависит эффективность рекламной акции. И чтобы достичь поставленных целей – повысить узнаваемость бренда, увеличить товарооборот, качественно презентовать новые продукты – следует наладить партнерство с настоящими мастерами своего дела!

Подбираем промо-персонал

В нашем рекламном агентстве BTL в Москве вы можете нанять квалифицированных сотрудников различной специализации:

• Промоутеров для раздачи листовок или их размещения под дворниками авто, а также с громкоговорителями, лайт-боксами.
• Промоутеров-консультантов.
• Промо-моделей.
• Ростовых кукол (аниматоров).
• Специалистов для проведения дегустаций.
• Сотрудников категории «ХоРеКа».
• Исполнительных и ответственных помощников (хелперов).
Для БТЛ-рекламы мы всегда подбираем промоутеров в индивидуальном порядке. Благодаря этому в продвижении вашей компании и продукции участвуют люди, которые имеют богатый практический опыт в проведении подобных мероприятий.

Как заказать услуги в промо-агентстве «МЫ»

Чтобы привлечь персонал из нашего BTL-agency, вам достаточно сделать несколько простых шагов:

1. Заполните представленную онлайн-форму или позвоните нам по указанному телефону.
2. Уточните детали проекта в ответ на звонок менеджера и осветите свои цели.
3. Получите подробную смету и заключите двусторонний контракт в нашем офисе.
Креативное агентство «МЫ» - ваш надежный и опытный партнер в организации и проведении промо-мероприятий!

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