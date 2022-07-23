Креативное BTL агентство полного цикла

В нашем штате - опытные и надежные промоутеры. Их отличает:
Разработаем понятный и эффективный дизайн листовок, напечатаем тираж и доставим к месту раздачи.
Изготовим форму для промоутеров с вашим логотипом. Оформим место раздачи листовок
Напишем сценарий рекламного мероприятия, напишем промо-текст для промоутера, предоставим в аренду громкоговоритель.
Для максимальной эффективности раздача листовок часто сопровождается речёвкой из громкоговорителя.
Чтобы заказчик был уверен, что акция проведена в строгом соответствии с требованиями, мы присылаем ему фото и видео-отчеты с места проведения.
Силами агентства была организована зона с выдачей призов, раздача воздушных шаров деткам, работа промоутеров в ростовых куклах для развлечения гостей парка.
Увеличилась узнаваемость бренда. Было вручено более 400х сот подарков
Проведена дегустация широкой линейки продукции в сети магазинов Азбука Вкуса. Девушка-дегустатор рассказывала об ассортименте компании Фабрики" Петербургский КондитерЪ" и предлагала желающим попробовать продукцию производителя.
Проинформировали потребителей о линейке зефира Фабрики" Петербургский КондитерЪ", а также их торговой стоимости.
Увеличили количество лояльных потребителей продукции.
Работа девушек промоутеров на велогонке "LaStrada" от Лиги Героев по центральным улицам Москвы. Знакомство участников и гостей велогонки с услугами Делимобиля, консультирование и помощь в регистрации в приложении новых клиентов.
Было проинформировано более 1000 потенциальных клиентов. Увеличение кол-ва регистраций в приложении на 5%
— Открытие магазинов с привлечением 2 промоутеров, аниматора и супервайзера.
— Силами агентства организована работа промоутеров, которые раздавали листовки с анонсом открытия и акции «Лампочка в подарок при покупке».
— Было организовано интерактивное промо с роботом собакой. Аниматор взаимодействовал с покупателями через команды, которая выполняла собака- «лежать», «сидеть», «кувырок». С помощью интерактива приглашали гостей посетить открывшийся магазин.
— Увеличилась узнаваемость бренда.
— Было привлечено в магазин более 1000 покупателей.
— Было проинформировано об открытии магазина и акции более 5000 потенциальных покупателей.
В условиях постоянно ужесточающейся конкуренции поставщикам приходится бороться за внимание каждого клиента. И с этой целью применяются различные инструменты маркетинга. К числу наиболее эффективных из них относится БТЛ-реклама. Она представляет собой комплекс мероприятий, направленных на:
• Популяризацию бренда.
• Информирование покупателей о товарах, их преимуществах.
• Продвижение продукции, увеличение ее продаж и др.
В отличие от наружной или онлайн-рекламы, БТЛ-маркетинг проводится с участием квалифицированного промо-персонала. А потому он является очень эффективным, ведь ни один баннер или анимированный ролик не способны наладить взаимодействие с потенциальным клиентом так, как это делает специально обученный промоутер.
Рекламная акция – ответственное мероприятие, при подготовке и проведении которого необходимо решить несколько важных задач: разработать правильную концепцию, изготовить POSm, проинструктировать сотрудников и т.д. Чтобы выставка, презентация, дегустация прошли на высшем уровне, их организацию следует доверить профессиональному БТЛ-агентству.
Компания показала себя как надежный партнер, внимательно относящийся к требованиям заказчика, обеспечивающим непрерывный и качественный мерчандайзинг продукции заказчика, вовремя предоставляющий все отчеты и проделанной работе и все необходимые для работы документы.
Ярмарки, сопровождались раздачей листовок в торговом центре и раскладкой листовок в почтовые ящики жителей района. Работа промоутеров при каждом обращении была организована на высоком профессиональном уровне. Персонал предоставлялся подобранный, с опытом работы и ответственным подходом к выполнению задания.
За время взаимодействия с компанией МЫ, сотрудники показали себя лояльными партнерами, заинтересованными в достижении целей клиента, способными находить креативные решения для выхода из сложных ситуаций.
Компания МЫ показала свою способность с полной ответственностью подходить к решению поставленных задач, выполнять работы качественно и в срок. Отличительной чертой является высокий профессионализм, организованность компании и командный дух.
Отличительной чертой работы компании является высокий профессионализм. Организованность сотрудников компании и сильный командный дух. Благодарим за сотрудничество и надеемся на укрепление партнерских отношений. Рекомендуем вас, как надежного и стабильного делового партнера.
За время сотрудничества РА “МЫ” подтвердило свой высокий профессиональный статус, компетентность и активность в решении поставленных задач, по всей России. Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством. Сотрудники компании грамотно справляются со своими обязанностями.
За время работы компания показала себя как надежный партнер, внимательно относящийся к требованиям Заказчика, обеспечивающий непрерывный и качественный мерчендайзинг продукции Заказчика, вовремя предоставляющий все отчеты о проделанной работе и все необходимые для работы документы. Обслуживание торговых точек мерчендайзерами проводится на высоком уровне, обеспечивая рост продаж продукции заказчика.
За период сотрудничества компания зарекомендовала себя в качестве надежных, заинтересованных в достижении целей клиента. профессиональных исполнителей в сфере оказания BTL-услуг и вовремя предоставляющий все отчеты о проделанной работе. Хотим отметить высокии уровень подготовки промоутеров, их организованность и качественную работу.
За время работы компания показала себя как надежный партнер, внимательно относящийся к требованиям Заказчика, обеспечивающим непрерывный и качественный мерчендайзинг продукции Заказчика, вовремя предоставляющий все отчеты о проделанной работе и все необходимые для работы документы.
За весь период взаимодействия его сотрудники показали себя крайне лояльными партнерами, заинтересованным в достижении целеи клиента, способным находить технические и креативные решения для выхода из сложных ситуаций. Компания показала свою способность с полной ответственностью подходить к поставленным задачам, выполнять работы качественно и в срок. Отличительной чертой работы компании является высокий профессионализм, организованность сотрудников компании и сильный командный дух.
За период сотрудничества компания зарекомендовала себя в качестве надежного и профессионального партнера в сфере оказания услуг аудита торговых полок. Менеджмент компании всегда вникает в задачи и предлагает их оптимальное решение. Хотим отметить высокий уровень подготовки полевого персонала при запуске проекта, своевременный контроль качества и обратную связь.
Услуги продвижения товаров и популяризации торговых марок с каждым годом становятся все более востребованными. А потому BTL-agency в крупных городах России можно найти не один десяток. Благодаря пиару такие организации позиционируют себя экспертами в области маркетинга. Но на деле амбициозные слоганы и сфабрикованные результаты в портфолио часто далеки от истины.
Если вы хотите наладить сотрудничество со специализированным промоутерским агентством в Москве, то приняли верное решение, обратившись к нам.
Компания BTL «МЫ» - это:
• Богатый опыт работы. За долгие годы плодотворного труда мы опробовали сотни маркетинговых подходов и стратегий, собрав арсенал рекламных инструментов, которые действительно работают и дают конкретный результат.
• Комплекс услуг. Предоставляем сервис от «А» до «Я»: разрабатываем концепцию мероприятия, подготавливаем POSm, подбираем, инструктируем промо-персонал, организуем рекламную акцию и контролируем процесс ее проведения на всех этапах.
• Большая база промоутеров в агентстве промоутеров в Москве. Мы самостоятельно обучаем сотрудников, постоянно повышаем их квалификацию. Для проведения БТЛ-мероприятия подбираем проверенных консультантов, аниматоров, помощников, которые ответственно и добросовестно выполняют свои обязанности.
• Персональный подход. Ваша рекламная акция – уникальное событие. Поэтому шаблонный маркетинг – неуместен. В агентстве «МЫ» вы получаете комплекс услуг, адаптированный именно под ваш проект: с учетом конкретных целей мероприятия, специфики продукции, особенностей компании и других важных параметров.
• Доступные цены в БТЛ-агентстве в Москве. Предоставляем рекламные услуги поистине высокого качества и по среднерыночной стоимости. Вы узнаете точную цену сервиса из подробной сметы еще до подписания договора, что позволяет вам четко планировать маркетинговый бюджет.
Поиск event-агентства BTL – наиболее ответственный шаг при подготовке промо-мероприятия. От выбора компании во многом зависит эффективность рекламной акции. И чтобы достичь поставленных целей – повысить узнаваемость бренда, увеличить товарооборот, качественно презентовать новые продукты – следует наладить партнерство с настоящими мастерами своего дела!
В нашем рекламном агентстве BTL в Москве вы можете нанять квалифицированных сотрудников различной специализации:
• Промоутеров для раздачи листовок или их размещения под дворниками авто, а также с громкоговорителями, лайт-боксами.
• Промоутеров-консультантов.
• Промо-моделей.
• Ростовых кукол (аниматоров).
• Специалистов для проведения дегустаций.
• Сотрудников категории «ХоРеКа».
• Исполнительных и ответственных помощников (хелперов).
Для БТЛ-рекламы мы всегда подбираем промоутеров в индивидуальном порядке. Благодаря этому в продвижении вашей компании и продукции участвуют люди, которые имеют богатый практический опыт в проведении подобных мероприятий.
Чтобы привлечь персонал из нашего BTL-agency, вам достаточно сделать несколько простых шагов:
1. Заполните представленную онлайн-форму или позвоните нам по указанному телефону.
2. Уточните детали проекта в ответ на звонок менеджера и осветите свои цели.
3. Получите подробную смету и заключите двусторонний контракт в нашем офисе.
Креативное агентство «МЫ» - ваш надежный и опытный партнер в организации и проведении промо-мероприятий!